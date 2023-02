Pd: Silvestri, 'con vittoria Schlein battaglie M5S più forti' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Congratulazioni a Elly Schlein. La sua vittoria può rappresentare un grande aiuto per le battaglie che il Movimento 5 Stelle ha posto dentro e fuori il Parlamento. Speriamo che in casa PD si chiuda la stagione del “ma anche” e se ne apra una capace di interpretare la voglia di cambiamento dei cittadini. In questi anni siamo spesso stati lasciati soli da un PD spaesato e senza bussola. Ci auguriamo che questo nuovo corso possa creare sinergie costruttive su temi come la pace, il sostegno alle persone più vulnerabili e alla scuola e alla sanità pubblica”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Congratulazioni a Elly. La suapuò rappresentare un grande aiuto per leche il Movimento 5 Stelle ha posto dentro e fuori il Parlamento. Speriamo che in casa PD si chiuda la stagione del “ma anche” e se ne apra una capace di interpretare la voglia di cambiamento dei cittadini. In questi anni siamo spesso stati lasciati soli da un PD spaesato e senza bussola. Ci auguriamo che questo nuovo corso possa creare sinergie costruttive su temi come la pace, il sostegno alle persone più vulnerabili e alla scuola e alla sanità pubblica”. Lo afferma Francesco, capogruppo alla Camera M5S.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Silvestri, 'con vittoria Schlein battaglie M5S più forti' - - mariBot2021 : @mariolavia Poi ancora Invasione di cavallette e le altre nove piaghe d’Egitto . In verità più in basso di così c’… - Igelfee : Lui, Alberto, di cognome faceva Silvestri. Era il padre di Daniele, colui che come suo padre racconta di sé e di vi… - FMartina1 : 'Che salpino le navi Si levino le ancore e si gonfino le vele Verrano giorni limpidi e dobbiamo approfittare Di que… - TommasoFoti : ????Ad Ascoli per parlare della Destra del futuro, cara a Pinuccio Tatarella, con il sindaco Marco Fioravanti, il sot… -