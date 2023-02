Pd | Serracchiani | ' auguri a Elly | avanti con spirito unitario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo celebrato un'altra bella giornata di mobilitazione. In tanti elettori democratici si sono recati ai gazebo confermando, come già accaduto col voto nei circoli, che il partito esiste, è forte, presente su tutto il territorio nazionale, risorsa insostituibile per una sinistra che vuole tornare ad essere maggioranza nel Paese.di buon lavoro a, prima donna a guidare il nostro partito. Sono certa saprà guidare la nostra comunità con saggezza in questa difficile stagione che ci attende". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera. "Un sincero ringraziamento a Stefano Bonaccini per la passione e l'impegno con cui ha condotto la sua campagna per la segreteria come a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Ora tutti al lavoro conper ...