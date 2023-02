Pd: Schlein, 'mandato chiaro per cambiare' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Questo voto è un mandato chiaro per il cambiamento". Lo ha detto Elly Schlein. "Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia", ha aggiunto la segretaria. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Questo voto è unper il cambiamento". Lo ha detto Elly. "Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia", ha aggiunto la segretaria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Schlein: “Vi sono immensamente grata, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche questa volta non… - fisco24_info : Primarie Pd 2023, Schlein segretaria: 'Mandato chiaro per cambiare': (Adnkronos) - 'Abbiamo fatto una piccola grand… - TV7Benevento : Pd: Schlein, 'mandato chiaro per cambiare' - - ledicoladelsud : Primarie Pd 2023, Schlein segretaria: “Mandato chiaro per cambiare” - Faillaluca : I risultati delle Primarie del Pd, in diretta | Elly Schlein ha vinto, è lei la nuova leader: «Una piccola grande r… -