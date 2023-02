Pd, Schlein: “Lavoriamo insieme per il rilancio, per organizzare l’opposizione sia in Parlamento che nel Paese. Subito il tesseramento” (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ il suo momento, ‘meritato’, visto che ‘dal nulla’ in breve tempo è riuscita a guadagnarsi la fiducia di oltre la metà del disorientato elettorato del Pd, ‘umiliando’ un dirigente del calibro di Bonaccini (governatore dell’Emilia), guadagna dosi così la segreteria dem. Ed oggi, dopo la ‘sbornia notturna di consensi’, Elly Schlein ha preso il suo posto al Nazareno, subentrando all’uscente Enrico Letta La Schlein: “Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da Subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento” Un discorso quello pronunciato dalla neo segretaria, Subito improntato sulla praticità: “Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da Subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento. Già ci ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ il suo momento, ‘meritato’, visto che ‘dal nulla’ in breve tempo è riuscita a guadagnarsi la fiducia di oltre la metà del disorientato elettorato del Pd, ‘umiliando’ un dirigente del calibro di Bonaccini (governatore dell’Emilia), guadagna dosi così la segreteria dem. Ed oggi, dopo la ‘sbornia notturna di consensi’, Ellyha preso il suo posto al Nazareno, subentrando all’uscente Enrico Letta La: “Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare daper aprire il prima possibile il nuovo” Un discorso quello pronunciato dalla neo segretaria,improntato sulla praticità: “Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare daper aprire il prima possibile il nuovo. Già ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniorosato72 : Pd, Schlein al Nazareno per il passaggio di consegne con Letta: 'Lavoriamo per massima unità del partito'. Affluenz… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Pd, passaggio di consegne tra Letta e Schlein : «Lavoriamo per la massima unità del partito » - ilriformista : Un passaggio di consegne segnato dal regalo di un melograno in ceramica “simbolo di prosperità, fortuna e salute”:… - infoitinterno : Pd, Schlein: 'Lavoriamo per massima unità, subito tesseramento' - infoitinterno : Pd: Schlein, ‘lavoriamo per massima unità partito’ -