Pd: Schlein, 'ho intenzione di lavorare con nuovo metodo condiviso e plurale' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Un nuovo metodo, condiviso e plurale, è fondamentale. E' il modo con cui ho intenzione di lavorare per il Pd". Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Un, è fondamentale. E' il modo con cui hodiper il Pd". Lo ha detto la segretaria dem Elly

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroAnnoni : @gabrieligm I non iscritti hanno palesemente votato la #Schlein con l'intenzione di affossare ulteriormente il PD. ?? - FrancePucci92 : @maurizioacerbo L'elezione della Schlein è un grandissimo passo avanti e una bellissima notizia per guardare al fut… - Calabresotto1 : @Sfn_Mtz Non funziona così, se Bonaccini ha intenzione di tenere un minimo saldo il partito non può andare troppo c… - oiramdivito : I sostenitori di Bonaccini, la classe dirigente di questo paese, gli editorialisti e i commentatori televisivi dico… - Erreppierreppi : @pietroraffa Premesso che non ho mai votato PD, per quanto abbia sempre votato a sinistra, e non inizierò probabilm… -