Pd | Schlein | ' disuguaglianze | lavoro e clima le priorità'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Lesono il contrasto a ogni forma di disuguaglianza, il diritto a undignitoso, la necessità di affrontare con massima urgenza l'emergenzatica. Dobbiamo ricostruire fiducia là dove s'è spezzata". Lo ha detto Elly. "E dobbiamo iniziare difendendo la dignità del; la scuola pubblica, nel momento in cui il governo tace di fronte ad aggressioni squadriste davanti alle scuole. Faremo le barricate contro ogni taglio della sanità pubblica, universalistica. Saremo al fianco di chi lotta per la giustiziatica, accanto a quella sociale. Lavoreremo per una vera, profonda conversione ecologica" e "non ci daremo pace finché non avremo posto un limite alla precarietà", ha aggiunto la segretaria dem.

Sono 112 i seggi a Milano: a ospitarli non solo Cig Arcigay, Acli, Arci, Anpi e gruppi scout, ma anche una rosticceria kebab a San Siro, un parrucchiere in via Lorenteggio, il Cam Scaldasole e lo spaz ...Nell'ultimo giorno della campagna per le primarie del Pd, Elly Schlein attraversa l'Italia puntando sulla lotta alle disuguaglianze ...