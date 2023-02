Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - marcofurfaro : Una sorella e un fratello. Elly Schlein ed Emiliano Fossi. Nonché le due persone migliori per guidare la sinistra i… - AlbertoPots : RT @paolo_s90: Gli sconfitti del PD che da domani faranno opposizione a Elly Schlein invece che al governo Meloni - anto_laudisi : RT @FGGioffredi: Discorso emotivo, di princìpi e simboli (e ci sta), imbevuto di rivendicazioni e orgoglio (e ci sta pure questo). Ma da do… - DavidBlack1980 : RT @BettaPiccolotti: Brava Elly! Con la vittoria di una giovane donna speriamo che si apra una nuova stagione. Ecologia, femminismo, lotta… -

... "La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly- ha detto Bonaccini - l'ho sentita ... Nessuna scissione, ha ribadito Bonaccini: "Datutti dobbiamo dare una mano per il rilancio ...'La prima cosa che chiedo è di mandare un applauso a Elly, l'ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che ... "Da" ha proseguito - tutti ...

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd: "Insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione" - Schlein: "Saremo un bel problema per il governo Meloni" - Schlein: "Saremo un bel problema per il governo Meloni" RaiNews

Con Elly Schlein il Pd diventa un Movimento democratico Domani

Bonaccini-Schlein, la volata finale. Ecco come si vota domani per il segretario Pd La Repubblica

Orbetello per Elly Schlein: domani l’incontro pubblico al centro culturale IlGiunco.net

Pd: Schlein, 'da domani al lavoro tutti insieme nell'interesse del Paese' Gazzetta di Reggio

Avellino. Anche ad Avellino è tutto pronto per le primarie del Pd in programma domani 26 febbraio dalle 8 alle 20. Per la provincia irpina sono stati preparati 68… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...