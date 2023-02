**Pd: Schlein, 'apriamo porte, da subito via a nuovo tesseramento'** (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento. Già ci arrivano tanti messaggi, è una occasione straordinaria per aprire le porte affinchè il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare daper aprire il prima possibile il. Già ci arrivano tanti messaggi, è una occasione straordinaria per aprire leaffinchè il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Ha votato 5 volte in diversi seggi del PD. #Schlein lo sa? - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - tuscolo : RT @ArmoniosiAccent: Questo militante di destra ha votato 5 volte in diversi seggi del PD per dimostrare ancora una volta di quale farsa si… - AndreaPomozzi : RT @AngeloCiocca: Ha votato 5 volte in diversi seggi del PD. #Schlein lo sa? -