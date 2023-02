Pd | Schlein | ' ancora una volta non ci hanno visto arrivare' **

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - lorepregliasco : Il risultato di Elly Schlein è clamoroso. Fino a pochi mesi fa non era iscritta al PD, ha perso tra gli iscritti, d… - scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - SimoneCorradi2 : Ma questa Signora farà i funerali o cos altro #Schlein #pd - Monica15866984 : Ben arrivata alla nostra nuova segretaria del PD. Ora davvero POSSO CREDERCI! #Schlein -

...dati che giungono dai gazebo di tutta Italia per le primarie delsono sorprendenti: al contrario dei risultati pervenuti nei giorni scorsi dai circoli e dagli iscritti, stavolta è Ellya ...- La neo - segretaria la defnisce 'una piccola/grande rivoluzione', è un mandato chiaro a cambiare davvero. È un mandato chiaro a cambiare davvero, e questa è la risposta al picco dell'astensionismo. ...

I risultati delle Primarie del Pd, in diretta | Schlein ha vinto: è lei la nuova leader. Bonaccini:... Corriere della Sera

Schlein è la nuova segretaria del Pd - Politica Agenzia ANSA

Elly Schlein è la nuova leader del Pd: «Piccola grande rivoluzione» Corriere della Sera

Primarie Pd, Schlein è segretaria del Pd, vince ai gazebo con il 53,8% dei voti Open

Elly Schlein vince le primarie: è il nuovo segretario del Pd | Schlein: "Il Pd è vivo e pronto a rialzarsi" TGCOM

Avellino. Anche ad Avellino è tutto pronto per le primarie del Pd in programma domani 26 febbraio dalle 8 alle 20. Per la provincia irpina sono stati preparati 68… Leggi ...Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.