Pd: Schlein, 'a Bonaccini messaggio caloroso' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "A Stefano Bonaccini voglio mandare un messaggio caloroso e un ringraziamento per il livello sempre alto del confronto". Lo ha detto Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "A Stefanovoglio mandare une un ringraziamento per il livello sempre alto del confronto". Lo ha detto Elly

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - you_trend : ?? #PRIMARIEPD BREAKING Secondo dati ufficiali del Partito Democratico, con l'80% dei voti scrutinati: Schlein 53,8% Bonaccini 46,2% - lorepregliasco : Stefano Bonaccini ha riconosciuto la vittoria di Elly Schlein. Terremoto politico nel centrosinistra. #primariePD - _SeeEmilyPlay__ : #Bonaccini accetta la sconfitta e si dichiara pronto ad entrare subito in #ItaliaViva. #primariepd2023 #Schlein - losposoportogh8 : Bonaccini concede…ma cosa? ma si può? Ma che giornalismo e’? Come si fa a confondere i termini in questo modo. Semm… -