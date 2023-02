Pd: Raggi, 'auguri a Schlein, come donna e segretaria molte sfide davanti' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Essere una donna alla guida di una realtà politica presenta molte sfide, soprattutto quando si vince contro le aspettative di certe strutture consolidate. La nuova segretaria del Pd può e deve portare una rinascita all'interno del suo partito: è il momento di passare dalle parole ai fatti sul lavoro, l'ambiente, la pace e i diritti. Osserverò il suo operato con grande interesse”. Così in una nota la consigliera capitolina ed ex sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Voglio fare i mieidi buon lavoro a Elly. Essere unaalla guida di una realtà politica presenta, soprattutto quando si vince contro le aspettative di certe strutture consolidate. La nuovadel Pd può e deve portare una rinascita all'interno del suo partito: è il momento di passare dalle parole ai fatti sul lavoro, l'ambiente, la pace e i diritti. Osserverò il suo operato con grande interesse”. Così in una nota la consigliera capitolina ed ex sindaca di Roma Virginia(M5S).

