Pd quasi a metà. Le fritture di De Luca non bastano a Bonaccini. L'onda Schlein nelle città e nel Nord (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il suo ribaltone terremota il partito: capovolge il voto degli iscritti, conquista un partito diviso e inguaia i presidenti di regione del Sud. Ora però dovrà mediare con Bonaccini, che avrà molti delegati in assemblea nazionale Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il suo ribaltone terremota il partito: capovolge il voto degli iscritti, conquista un partito diviso e inguaia i presidenti di regione del Sud. Ora però dovrà mediare con, che avrà molti delegati in assemblea nazionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Fosse per alcuni politici, quasi la metà del Pil italiano sarebbe generato dal calcio, dalle auto e dal turismo. - michele_geraci : Inflazione Stime UE = +22% Realtà = +13.7% Quasi la metà, con trend al ribasso, solo 11% a gennaio, ~come da noi - HuffPostItalia : Pd quasi a metà. Le fritture di De Luca non bastano a Bonaccini. L'onda Schlein nelle città e nel Nord - LuchinStefania : RT @lvogruppo: ?? 48.817 MORTI e 5 MILIONI di lesionati a seguito dei vaccini anti COVID-19 nel VAERS EU Sul totale degli infortuni registr… - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Di Yevdokiya Sheremetyeva ... Un anno fa, a metà febbraio 2022, l'Ucraina ha lanciato un'offensiva contro le Repubbl… -