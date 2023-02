Pd: Peluffo, 'in Lombardia oltre 150mila votanti, partito vivo più che mai' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - A spoglio concluso, in Lombardia, alle primarie del Pd per la scelta della nuova guida nazionale del partito vince Elly Schlein con 100,970 voti, pari al 65,15 per cento. Stefano Bonaccini, con 54.007 voti, si ferma al 34,85 per cento. In totale in Lombardia hanno votato 155.830 persone, tra iscritti Pd e simpatizzanti. Le schede bianche sono state 705 e le nulle 148. "Le oltre 150mila persone che ieri, in una giornata fredda e umida, si sono recate ai nostri seggi per votare il nuovo leader del Pd, hanno pienamente dimostrato che il nostro partito è vivo più che mai



