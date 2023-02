**Pd: Orlando, 'non metto ipoteche né rivendico strapuntini'** (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Tutti i big con Elly Schlein? "Ho trovato abbastanza sgradevole questa polemica perché dava un'immagine caricaturale". Così Andrea Orlando parlando con i cronisti alla Camera. "Non tutti abbiamo le stesse idee e non abbiamo tutti la stessa lettura della sconfitta alle elezioni politiche e attribuire a due o tre dirigenti la sconfitta, dopo che le posizioni sono state assunte in modo unanime ,mi sembra un'operazione abbastanza ardita. La classe dirigente si è suddivisa più che equamente a sostegno di tutti i candidati". "La questione è che oggi Schlein ha un mandato forte e sta prima di tutto a lei decidere come rispondere a quella spinta. Nessuno di noi rivendica strapuntini e metterà ipoteche. Quando leggevo che nel programma di altri candidati c'era di non mettermi negli organi dirigenti sorridevo perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Tutti i big con Elly Schlein? "Ho trovato abbastanza sgradevole questa polemica perché dava un'immagine caricaturale". Così Andreaparlando con i cronisti alla Camera. "Non tutti abbiamo le stesse idee e non abbiamo tutti la stessa lettura della sconfitta alle elezioni politiche e attribuire a due o tre dirigenti la sconfitta, dopo che le posizioni sono state assunte in modo unanime ,mi sembra un'operazione abbastanza ardita. La classe dirigente si è suddivisa più che equamente a sostegno di tutti i candidati". "La questione è che oggi Schlein ha un mandato forte e sta prima di tutto a lei decidere come rispondere a quella spinta. Nessuno di noi rivendicae metterà. Quando leggevo che nel programma di altri candidati c'era di non mettermi negli organi dirigenti sorridevo perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aldotorchiaro : Cioè, fatemi capire: Franceschini, Boccia e Andrea Orlando dicono che finalmente il #Pd non è più governato dalle c… - raffaellapaita : Ultimi giorni delle primarie PD. Schlein e Orlando non attaccano la Meloni, attaccano Matteo Renzi e il renzismo. S… - TV7Benevento : **Pd: Orlando, 'non metto ipoteche né rivendico strapuntini'** - - magabarroi : @colombomauro Mi dispiace dirlo il PD è tornato in mano di Bettini , Bersani , Franceschini, Orlando, e vari elemen… - Adriana04966084 : @AndreaMarcucci Cambiate Barzelletta... cose dette ridette riridette e poi dietro Elly ci sono loro LA DITTA I… -