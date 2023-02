Pd | nelle Regioni finisce 12 a 8 per Schlein | Bonaccini si aggiudica il ' derby' in E-R

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb (Adnkronos) -12 a 8 per Ellyla sfida regione per regione alle primarie Pd, secondo i dati diffusi dalla commissione Congresso. In Abruzzo,50,35 -49,65. In Basilicata,61,45 -38,55. In Calabria,64,49 -35,51. In Campania,68,53 - Schelin 31,47. In Emilia Romagna,56,37 -43,63. In Friuli,36,04 -63,96. Nel Lazio,37,41 -62,59. In Liguria,32,73 -67,27. In Lombardia,34,91 -65,09. ...