Pd | Mirabelli | ' vittoria Schlein non è sconfitta riformismo | ora costruire opposizione'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - "Più di un milione di persone ieri hanno votato per le primarie del Pd e hanno dato due messaggi chiari: il Pd è un grande partito capace di mobilitare tante donne e tanti uomini che continuano a riporre in esso speranze di cambiamento e di giustizia sociale. Ha vinto Ellyche ha saputo incarnare la voglia e la necessità di innovazione dicendo parole chiare e nette su lavoro, precarietà ambiente, diritti, lotta alle diseguaglianze". Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco, vicepresidente del gruppo Pd al Senato. "Non serviva un congresso 'normale', 'ordinario' -spiega- serviva una scelta di discontinuità che fosse credibile fuori da noi e capace di parlare ai tanti che si sono allontanati elo è. Ora il Pd può ripartire e ...