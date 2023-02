(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Buon lavoro a Elly Schlein, ricambio generazionale e chiarezza delle posizioni politiche sono sempre una buona notizia. Adessoa tutti gliche non si riconoscono in un Pd troppo spostato a sinistra”. Lo scrive su Twitter Nino), presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wltv6 : La Lega di Salvini e del segretario regionale Minardo rivendica la sindacatura della città di Siracusa, privo di og… - OrtigiaP : @vendettavper2 @borghi_claudio @FmMosca parli con una che è stata messa fuori da Lega Sicilia... Siracusa... imma… -

Ladi Salvini e del segretario regionalerivendica la sindacatura della città di Siracusa, privo di ogni fondamento il presupposto politico che avrebbe rinunciato in favore di fratelli D'...Gli replica il deputato dellae coordinatore del partito per la Sicilia, Nino. "Di anacronistico c'è solo chi, come Bonelli, continua con la tiritera stantia del no alle infrastrutture ...

Pd: Minardo (Lega), serve pensare a elettori moderati delusi Gazzetta di Reggio

Trasporti, Minardo (Lega): andiamo oltre no ideologici che hanno ... Energia Oltre

Lega Sicilia, Minardo apre a Tardino per la segreteria: “Avrebbe mio sostegno” Quotidiano di Sicilia

Lega, Minardo resta in sella: il piano di Salvini per la Sicilia Livesicilia.it

Siracusa. Lega rivendica la sindacatura ma abdica la ‘volata’ di ... Libertà Sicilia

«La Lega di Salvini e del segretario regionale Minardo rivendica la sindacatura della città di Siracusa, privo di ogni fondamento il presupposto politico che avrebbe rinunciato in favore di fratelli D ...Freddezza sull'ipotesi di puntare sull'ex presidente dell'Ias Peppe Assenza al termine dell'incontro avvenuto ieri sera.