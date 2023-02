Pd | Malpezzi | ' buon lavoro a Schlein e grazie a Bonaccini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “a @ellyesse a servizio della nostra comunità e del Paese. Undi cuore a @sper quello che ha fatto, per come lo ha fatto e per le parole che ha usato anche ieri sera”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona