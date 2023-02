Pd: Lombardia, Schlein oltre il 65% delle preferenze (Di lunedì 27 febbraio 2023) Casalecchio di Reno (Bologna), 26 feb. (Adnkronos) - All'80% dei seggi scrutinati in Lombardia il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini ha ottenuto il 34,88% contro il 65,12% conquistato da Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Casalecchio di Reno (Bologna), 26 feb. (Adnkronos) - All'80% dei seggi scrutinati inil candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini ha ottenuto il 34,88% contro il 65,12% conquistato da Elly

