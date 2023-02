Pd: Letta, 'auguri a Schlein, riuscirà laddove io non ce l'ho fatta' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "auguri ad Elly Schlein segreteria del Pd. riuscirà laddove io non ce l'ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto,anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione #primariepd #WilPD". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "ad Ellysegreteria del Pd.io non ce l'ho. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto,anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione #primariepd #WilPD". Così Enricosu twitter.

