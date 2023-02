Pd, la prima giornata di Elly da segretaria (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il colpo d’occhio c’è. Oggi pomeriggio sulla terrazza del Nazareno, affacciata sui tetti del centro storico di Roma, l’età media era attorno ai 40. Marco Furfaro, Chiara Gribaudo, Marco Sarracino, Alessandro Zan. Il ‘team Elly’ al completo con Francesco Boccia a fare gli onori di casa. L’entusiasmo della vittoria di ieri è ancora alle stelle e supera la stanchezza visto che i festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda. Si è ballato parecchio, si racconta. Colonna sonora: canzoni dei cartoni animati anni ’80. Gettonatissima la sigla di ‘Occhi di gatto’. Lei, la neo segretaria, arriva poco dopo le 15 al Nazareno. Giacca verde, jeans e sneakers bianche. Il passaggio di consegne con Enrico Letta non è un passaggio formale: i due restano a parlare per oltre un’ora. Una lunga chiacchierata. Poi arrivano insieme. “Scusate”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il colpo d’occhio c’è. Oggi pomeriggio sulla terrazza del Nazareno, affacciata sui tetti del centro storico di Roma, l’età media era attorno ai 40. Marco Furfaro, Chiara Gribaudo, Marco Sarracino, Alessandro Zan. Il ‘team’ al completo con Francesco Boccia a fare gli onori di casa. L’entusiasmo della vittoria di ieri è ancora alle stelle e supera la stanchezza visto che i festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda. Si è ballato parecchio, si racconta. Colonna sonora: canzoni dei cartoni animati anni ’80. Gettonatissima la sigla di ‘Occhi di gatto’. Lei, la neo, arriva poco dopo le 15 al Nazareno. Giacca verde, jeans e sneakers bianche. Il passaggio di consegne con Enrico Letta non è un passaggio formale: i due restano a parlare per oltre un’ora. Una lunga chiacchierata. Poi arrivano insieme. “Scusate”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IratxeGarper : Oggi grande giornata di democrazia e partecipazione con un forte sguardo al futuro di cui siamo davvero fieri ???? C… - istsupsan : ??Siamo in diretta dal #Senato per il #RareDiseaseDay 2023 ??La prima parte della giornata è dedicata al progetto '… - poliziadistato : #20febbraio Giornata nazionale del personale medico, sanitario, assistenziale e volontariato per ricordare il loro… - eligalimi : Breve sosta al Museo del Louvre prima di tornare in #Italia ???? Giornata splendida, ricca di #arte e #cultura. Pres… - Nostupida1 : RT @GrainSand_Anja: Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata Ci sarà il sole e tutto sarà nuovo,cambiato limpido Quello che p… -