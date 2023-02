Pd, la mossa di Schlein: riaprire tesseramento per ‘fidelizzare’ popolo primarie (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – La prima mossa politica di Elly Schlein segretaria è quella di riaprire il tesseramento Pd. “Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento”, ha detto oggi al Nazareno. “Già ci arrivano tanti messaggi, è una occasione straordinaria per aprire le porte affinché il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica”. Una mossa che ha una duplice ratio: allargare la base degli iscritti e ‘fidelizzare’ il popolo delle primarie ma anche rispondere alle critiche, arrivate dall’area Bonaccini, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – La primapolitica di Ellysegretaria è quella diilPd. “Dopo la straordinaria partecipazione allevogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo”, ha detto oggi al Nazareno. “Già ci arrivano tanti messaggi, è una occasione straordinaria per aprire le porte affinché ildellesia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica”. Unache ha una duplice ratio: allargare la base degli iscritti eildellema anche rispondere alle critiche, arrivate dall’area Bonaccini, ...

