Pd | Gori | ' Schlein può radicalizzare o valorizzare diverse anime | spero la seconda strada'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Ellymerita i complimenti per ciò che ha saputo fare e molti auguri di buon lavoro. Ha una grande responsabilità. Può decidere diil Pd e farne un partito di istanze e battaglie identitarie (ma non di governo) o tentare ciò che riuscì a Nichi Vendola e Giuliano Pisapia nei rispettivi contesti, dopo aver vinto a sorpresa le primarie: tenere insieme eledel centrosinistra, superare i settarismi, coniugare passione politica e concretezza.vivamente che scelga questa". Così Giorgiosu twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Primarie Pd, Giorgio Gori: «Schlein ha saputo entusiasmare. Se non cambierà linea sull’Ucraina, resterò nel... - Co… - pallara_lorenzo : @Romina181004671 @LucioMalan A proposito di lombardi. Gori: Dipende da Schlein sil PD sarà ancora il mio partito.… - 2015tiziana : @giorgio_gori Politica e concretezza . Bonaccini avrebbe saputo farlo . Schlein ?? - Ducesono : @Corriere Gori dovresti uscire dalla fogna di centri sociali e gretini vari che è diventato da ieri il PD della zecca rossa Schlein - Corriere : Giorgio Gori: «Se Schlein non cambierà linea sull’Ucraina, resterò nel partito» -

...che nel suo discorso ha promesso che il Pd sarà un "problema per il governo Meloni". Ma dal Pd inizia ad affiorare qualche perplessità. Il primo a rompere gli indugi è Giorgio. "Dipende ...si muoverà nel solco della linea Letta o ci sarà uno scarto L'interrogativo corre tra i parlamentari 'riformisti'. Se lo chiede Giorgioe dalla risposta che darà la neo segretaria, si ...

Elly Schlein nuova Segreteria del PD - Giorgio Gori: "Vedo le potenzialità ma anche i rischi" La7

Elly Schlein, Giorgio Gori: "Mai visti prima, chi la ha votata" Liberoquotidiano.it

Primarie Pd, Giorgio Gori: «Schlein ha saputo entusiasmare. Se non cambierà linea sull’Ucraina, resterò nel... Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Elly Schlein nuova segretaria Pd, Sala: "Con lei il partito guarderà più a sinistra". Gori: "Più capace di no… La Repubblica

Primarie PD, sorpresa Schlein - Omnibus, 27/02/2023 La7

(Adnkronos) - Il day after è fatto di ovvia delusione, forte preoccupazione e attesa. Così la raccontano all'Adnkronos dalle parti del fronte che ha sostenuto Stefano Bonaccini. Ovvero l'area che fa c ...Elly Schlein è la prima donna a guidare il Partito democratico. Dopo il ribaltone ai gazebo, Fioroni annuncia l’addio ai dem. Gori non lo esclude: “Dipende da lei”. Intanto il leader di Azione annunci ...