Pd, Fioroni lascia: "Non è più il partito che ho fondato" (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Io sono sempre stato uno con le valigie in mano e stavolta prendo atto che è arrivato il momento". Beppe Fioroni, storico dirigente della Margherita, tra i fondatori del Pd e sostenitore di Stefano Bonaccini al congresso lascia il partito democratico. Spiega all'Adnkronos: con la vittoria di Elly Schlein "nasce un nuovo soggetto che non è più il Pd che avevamo fondato e prendo atto della marginalizzazione dell'esperienza popolare e cattolico democratica". Ma forse non c'è da concedere il beneficio del dubbio alla neosegretaria? "No, per me la vittoria di Schlein rappresenta al fine di un ciclo politico – dice Fioroni – Schlein ha detto 'Bonaccini fa perfino le iniziative con Fioroni…', che spazio può esserci per noi?". E quindi che fa?

