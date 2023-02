PD | Elly Schlein vince le primarie E’ lei la nuova segretaria

(Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –è ladel PD. Ha vinto ledel partito.Quando è stato scrutinato l’80% dei seggi, Stefano Bonaccini è al 46,2%, mentreal 53,8%. Lo ha reso noto Silvia Roggiani, presidente della commissione del congresso nazionale del Pd.“Sono immensamente grata perchè insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”, ha detto la neo.“Ho sentito, le ho fatto i complimenti e un grande in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume da questa sera alla guida di un Pd che ha bisogno di reagire e rigenerarsi”, ha detto Bonaccini.Ampia la partecipazione ai gazebo, con oltre un milione di votanti. foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - marfederzn : Strage di migranti a crotone. Elly schlein nuovo segretario. - Stefano15067453 : Elena Ethel Schlein, detta Elly, classe 1985, di famiglia colta e facoltosa di origine ebraica aschenazita, con tre… -

La notizia è stata diffusa dal Partito democratico di Reggio Calabria , quando ancora non era certa la vittoria dinelle primarie . Poco dopo la chiusura dei seggi, durante lo spoglio, Daniele Nucera , scrutatore nel comune di Condofuri, è morto a causa di un malore. "Le primarie odierne sono state ..."Questo voto è un mandato chiaro per il cambiamento". Lo ha detto. "Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia", ha aggiunto la segretaria. "Non dobbiamo tradire questa ...

Ribaltato il risultato del voto degli iscritti. Alle urne un milione di persone. "Un messaggio molto forte e caloroso lo voglio mandare a Stefano Bonaccini facendogli i complimenti e ringraziandolo per il confronto molto alto e rispettoso che abbiamo avuto"