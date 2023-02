PD, Elly Schlein vince le primarie. E' lei la nuova segretaria (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Elly Schlein è la nuova segretaria del PD. Ha vinto le primarie del partito.Quando è stato scrutinato l'80% dei seggi, Stefano Bonaccini è al 46,2%, mentre Elly Schlein al 53,8%. Lo ha reso noto Silvia Roggiani, presidente della commissione del congresso nazionale del Pd.“Sono immensamente grata perchè insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”, ha detto la neo segretaria.“Ho sentito Elly, le ho fatto i complimenti e un grande in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume da questa sera alla guida di un Pd che ha bisogno di reagire e rigenerarsi”, ha detto Bonaccini.Ampia la partecipazione ai gazebo, con oltre un milione di votanti. foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –è ladel PD. Ha vinto ledel partito.Quando è stato scrutinato l'80% dei seggi, Stefano Bonaccini è al 46,2%, mentreal 53,8%. Lo ha reso noto Silvia Roggiani, presidente della commissione del congresso nazionale del Pd.“Sono immensamente grata perchè insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”, ha detto la neo.“Ho sentito, le ho fatto i complimenti e un grande in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume da questa sera alla guida di un Pd che ha bisogno di reagire e rigenerarsi”, ha detto Bonaccini.Ampia la partecipazione ai gazebo, con oltre un milione di votanti. foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

