Pd | Elly Schlein | riapriremo il tesseramento il prima possibile Telefonata con Mattarella

intende 'lavorare per la massima unita' di questo partito'. La neo - segretaria Pd lo ha detto parlando al Nazareno. 'La responsabilita' che sentiamo e' quella di tenere insieme questa ...'Vogliamo che il popolo delle primarie che si è espresso ieri possa fare parte di questa comunità democratica'. Il passaggio di consegne con ...

Elly Schlein prima donna a guidare il Pd. Meloni: 'Una giovane donna può aiutare la sinistra a guardare avanti' - Politica Agenzia ANSA

Schlein: 'Lavorare per l'unità e per il rilancio del Pd' - Politica Agenzia ANSA

Elly Schlein prende le redini del Pd: "Avremo una linea chiara e terremo insieme la comunità" RaiNews

Pd, Schlein sente Mattarella. Prima il passaggio di consegne con Letta: "Lavoriamo per la massima unità del partito" la Repubblica

Perché dopo la vittoria di Schlein può succedere di tutto (nel Pd, e non solo) | Aldo Cazzullo Corriere della Sera

