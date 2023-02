Pd | Elly Schlein è il nuovo segretario | ecco chi è

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - hznll28 : RT @chetempochefa: Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF - cantjoel_ : RT @you_trend: Elly #Schlein ha 37 anni, diventando così la più giovane segretaria del PD al momento dell'elezione. Sotto i 40 ci furono an… -

Le primarie, aperte anche ai non iscritti, hanno alla fine scelto, la 38 enne italo - svizzera che ha messo in atto una rimonta straordinaria visto che il voto dei circoli, cioè di chi ..."Saremo un bel problema per il governo e per Giorgia Meloni, perché adesso il nostro impegno è quello di organizzare l'opposizione nel Parlamento e nel Paese". Cosìche, vincendo le primarie del Pd 2023. "Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare ", ha sottolineato aggiungendo: "Questo voto dimostra che ...

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2023 "Un messaggio molto forte e caloroso lo voglio man dare a Stefano Bonaccini facendogli i complimenti e ringraziandolo per il confronto molto alto e rispettoso c ...Elly Schlein è il nuovo segretario del Pd. Classe 1985, figlia di due professori universitari, una laurea in legge e tanta gavetta alle spalle. Ecco chi è la riservatissima leader del Partito democrat ...