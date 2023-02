Pd, ecco gli sconfitti all’ombra di Bonaccini: dalla giuliva Picierno all’irascibile De Luca (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per quanto paradossale possa apparire, c’è più d’uno – nel Pd – più sconfitto dello sconfitto Stefano Bonaccini. Sono quelli che aveva puntato sul governatore dell’Emilia Romagna nella speranza di vincere facile per poi accrescere il proprio potere nel partito o sul territorio e guardare alle prossime scadenze elettorali con l’aria sicura di chi sa di aver contribuito a un successo. La prima che viene in mente è Pina Picierno, la vicepresidente dell’Europarlamento giulivamente accasatasi con la mozione Bonaccini nella speranza di ritagliarsi un profilo vincente per una volta prima e non dopo una competizione interna. La vicepresidente dell’Europarlamento fuori dai giochi Ma le è andata male. La vittoria di Elly Schlein la costringe ora a rivedere i suoi conti anche in vista delle elezioni del prossimo anno. Già, un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per quanto paradossale possa apparire, c’è più d’uno – nel Pd – più sconfitto dello sconfitto Stefano. Sono quelli che aveva puntato sul governatore dell’Emilia Romagna nella speranza di vincere facile per poi accrescere il proprio potere nel partito o sul territorio e guardare alle prossime scadenze elettorali con l’aria sicura di chi sa di aver contribuito a un successo. La prima che viene in mente è Pina, la vicepresidente dell’Europarlamentomente accasatasi con la mozionenella speranza di ritagliarsi un profilo vincente per una volta prima e non dopo una competizione interna. La vicepresidente dell’Europarlamento fuori dai giochi Ma le è andata male. La vittoria di Elly Schlein la costringe ora a rivedere i suoi conti anche in vista delle elezioni del prossimo anno. Già, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertoangela : In viaggio con gli influencer nell’epoca di Nerone all’interno del @MANNapoli. Un’esperienza in cui storia e social… - raffaellapaita : Grazie al lavoro del #TerzoPolo sul decreto #Milleproroghe in Senato siamo riusciti a prorogare Industria 4.0, una… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 27/02/2023. Gli aggiornamenti su - SecolodItalia1 : Pd, ecco gli sconfitti all’ombra di Bonaccini: dalla giuliva Picierno all’irascibile De Luca - Claudio74814597 : @FratellidItalia @FrancescoLollo1 Ecco chi crea problemi per gli italiani -