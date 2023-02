**Pd: Comitato Schlein, 'può arrivare intorno al 60%'** (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - Elly Schlein potrebbe arrivare "intorno al 60%" alla fine del conteggio dei voti delle primarie. Sono i calcoli che si stanno facendo in questi minuti al Comitato Schlein. I primi dati ufficiali danno la candidata al 53%, ma mancano le Regioni in cui la Schlein dovrebbe affermarsi in modo netto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - Ellypotrebbeal 60%" alla fine del conteggio dei voti delle primarie. Sono i calcoli che si stanno facendo in questi minuti al. I primi dati ufficiali danno la candidata al 53%, ma mancano le Regioni in cui ladovrebbe affermarsi in modo netto.

