**Pd: colloquio telefonico Schlein-Mattarella** (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - La neo segretaria del Pd, Elly Schlein, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferiscono fonti vicine a Schlein, che definiscono la conversazione "cordiale". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - La neo segretaria del Pd, Elly, ha avuto uncon il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferiscono fonti vicine a, che definiscono la conversazione "cordiale".

