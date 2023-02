Pd | Cattaneo | ' con Schlein asse a sinistra | dialogo su riforme'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Con Ellysiamo molto distanti su gran parte dei temi illustrati in questa campagna elettorale per le primarie. La sua vittoria sposta l', unaa forte matrice ideologica. Con lei ci confronteremo lealmente e a viso aperto, convinti di doverci ancor di più impegnare come forza di governo per far comprendere che le nostre ricette pragmatiche e concrete sono le migliori per ben governare il nostro Paese. Mi auguro chenon si trinceri nelle ideologie vecchio stampo e si renda disponibile a un dibattito sano e produttivo nell'interesse del Paese". Così in una intervista a Il Giornale, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro. "In questa legislatura l'opposizione ancora non si è vista. Abbiamo ascoltato ...