Pd Campania, Elly Schlein vince in tre capoluoghi ma tiene la roccaforte di De Luca (Di lunedì 27 febbraio 2023) È un testa a testa in Campania. Con Napoli, Avellino e Caserta (ma non le loro province) che vengono espugnate da Elly Schlein. È il dato, a spoglio ancora in corso nella notte, delle... Leggi su ilmattino (Di lunedì 27 febbraio 2023) È un testa a testa in. Con Napoli, Avellino e Caserta (ma non le loro pro) che vengono espugnate da. È il dato, a spoglio ancora in corso nella notte, delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marioricciard18 : RT @ottopagine: Primarie Pd, a Napoli vince Elly Schlein. Bonaccini avanti in Campania #Napoli - ottopagine : Primarie Pd, a Napoli vince Elly Schlein. Bonaccini avanti in Campania #Napoli - Aknerius : @you_trend Non me ne intendo per niente ma credevo che la Campania fosse fortemente pro-Bonaccini... o sbaglio? Ovv… - melettadl : Ditemi che non sarà il Sud e in particolare la #Campania a non far vincere Elly #Schlein. #primariePD - RobyRatto1 : Ma i sostenitori di Elly #Schlein che evocano brogli in Campania? Stop the steal è sdado deddo? #primariepd2023 -