Pd, Calenda: “Di fatto non esiste più” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Con le primarie del Pd “si apre un grande spazio riformista, il Pd com’era stato concepito non c’è più, è un partito dove c’è stata di fatto un’Opa di Articolo 1 e, dunque, c’è uno spazio per quegli elettori che vogliono affrontare le cose in modo pragmatico e non ideologico che è il tratto che manca all’Italia”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un evento a Torino. “Ovviamente – aggiunge – complimenti a Elly Schlein per un processo del tutto democratico, gli iscritti e i non iscritti hanno scelto ma hanno scelto un’identità precisa che è distante dalla nostra”. “Nella vita non si esclude niente, è chiaro che siamo in posizioni molto diverse, le prossime elezioni sono quelle europee e a quell’appuntamento andremo separati” dice Calenda a margine di un evento a chi gli chiedeva se l’esito delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Con le primarie del Pd “si apre un grande spazio riformista, il Pd com’era stato concepito non c’è più, è un partito dove c’è stata diun’Opa di Articolo 1 e, dunque, c’è uno spazio per quegli elettori che vogliono affrontare le cose in modo pragmatico e non ideologico che è il tratto che manca all’Italia”. Così il leader di Azione, Carlo, a margine di un evento a Torino. “Ovviamente – aggiunge – complimenti a Elly Schlein per un processo del tutto democratico, gli iscritti e i non iscritti hanno scelto ma hanno scelto un’identità precisa che è distante dalla nostra”. “Nella vita non si esclude niente, è chiaro che siamo in posizioni molto diverse, le prossime elezioni sono quelle europee e a quell’appuntamento andremo separati” dicea margine di un evento a chi gli chiedeva se l’esito delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Quello che serve è capire che la cooperazione rende più che la competizione personale. Chi ci ha provato finora ha… - kantor57 : @antoniopolito1 ecco un altro che è convinto che il miglior segretario del PD sia uno come Calenda; e cmq negli ult… - puparulepatan : RT @MicheleBonates3: Il delirio dei giannizzeri di Renzi e le parole di un incapace e raccomandato come Calenda confermano che gli elettori… - danielhazan : @SilvioMostacci Chi quello che si è fatto soffiare l’Ema da sotto il naso ? @Azione_it @MilanoinAzione1 #azione #calenda - vivereitalia : Pd, Calenda: 'Di fatto non esiste più' -