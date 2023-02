Pd: Borghi, 'auguri a Schlein, sensibilità e intelligenza per tenerci uniti' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "auguri di buon lavoro a Elly Schlein, nuova segretaria eletta del Pd. Grazie a Stefano Bonaccini per lo sforzo generoso e unitario. Le novità di un voto diversificato tra iscritti ed elettori e di cambio di linea politica richiedono sensibilità e intelligenza per tenerci uniti". Così Enrico Borghi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "di buon lavoro a Elly, nuova segretaria eletta del Pd. Grazie a Stefano Bonaccini per lo sforzo generoso e unitario. Le novità di un voto diversificato tra iscritti ed elettori e di cambio di linea politica richiedonoper". Così Enricosu twitter.

