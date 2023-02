Pd: Bonelli e Evi (Avs), 'ora a lavoro per ampia alleanza alternativa a destra' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Auguri a Elly Schlein per l'elezione a segretaria del Pd. Abbiamo di fronte un duro lavoro comune per costruire un'ampia alleanza democratica, solidale e verde che sia alternativo alla destra". "Ora costruiamo insieme un fronte solidale, ecologista e femminista". Così in due tweet i due co-portavoce di Europa Verde e deputati di alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, si congratulano con la nuova segretaria del Pd Elly Schlein, per la sua vittoria alle primarie dem. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Auguri a Elly Schlein per l'elezione a segretaria del Pd. Abbiamo di fronte un durocomune per costruire un'democratica, solidale e verde che sia alternativo alla". "Ora costruiamo insieme un fronte solidale, ecologista e femminista". Così in due tweet i due co-portavoce di Europa Verde e deputati diVerdi e Sinistra, Angeloed Eleonora Evi, si congratulano con la nuova segretaria del Pd Elly Schlein, per la sua vittoria alle primarie dem.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Bonelli e Evi (Avs), 'ora a lavoro per ampia alleanza alternativa a destra' - - fabcet : @GerardoQuidacc1 @GiuseppeConteIT La Evi è la “seconda” di Bonelli in Europa Verde e quindi deputata di AlleanzaVer… - 2rMarzia : RT @Adm3456rrr: @QRepubblica @EleonoraEvi On. Evi come mai il buco dell' ozono si sta riducendo?Non mi sembra che scienziati come Zichichi,… - Adm3456rrr : @QRepubblica @EleonoraEvi On. Evi come mai il buco dell' ozono si sta riducendo?Non mi sembra che scienziati come Z… - ItalianExplore2 : #nucleare Accetto scommesse su chi e quando userà per primo la foto del disastro/incidente chimico del treno deragl… -