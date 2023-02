Pd | Bonaccini riconosce la sconfitta | Schlein segretario

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ho sentito pochi minuti fa Elly. Le ho fatto un grande in bocca a lupo per la grande responsabilità che assume questa sera alla guida del Pd”. Così Stefano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasolabate : La dichiarazione di Bonaccini, che riconosce con largo anticipo la vittoria di Elly Schlein, salva il Pd da una cod… - petergomezblog : Primarie Pd, la diretta – Bonaccini riconosce la vittoria di Eli Schlein - RaiNews : Bonaccini riconosce vittoria Schlein: lei segretaria. 'Ho sentito pochi minuti fa Elly Schlein. Le ho fatto un gran… - Gaetano_Cala : RT @il_cappellini: Bonaccini riconosce la vittoria di Schlein: 'Lei più capace di me di dare un senso al rinnovamento' #primariepd2023 - Alessan15117134 : @volapuma2 @il_cappellini 21:19 -Bonaccini riconosce la vittoria di Schlein. Pd: 80% dei voti scrutinati, Schlein 53,8%, Bonaccini 46,2% -

Schlein al 53.80 per cento eal 46.20%: 'Ho telefonato a Elly e le ho fatto i complimenti'la vittoria di Schlein Il sogno del ribaltone (e l';esultanza relativa) ...Mastesso neil successo: "Ha prevalso Elly, tocca a lei guidare il Pd, è stata più capace di me di trasmettere il senso di rinnovamento". Per la prima volta la tendenza dei ...

Stefano Bonaccini riconosce la vittoria di Elly Schlein: lei è la nuova segretaria del Pd - Bonaccini: da domani tutti a dare una mano per rilancio Pd - Bonaccini: da domani tutti a dare una mano per rilancio Pd RaiNews

Schlein nuovo segretario del Pd. Bonaccini riconosce la sua vittoria Il Foglio

Pd, le Primarie incoronano Elly Schlein. Bonaccini le riconosce la ... Trend-online.com

Pd, Bonaccini riconosce la sconfitta: “Ho fatto i complimenti a Schlein, ora tocca a lei indicare la… Il Fatto Quotidiano

Primarie, Bonaccini sconfitto dalla Schlein. Nuovo leader Pd è donna La Pressa

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...