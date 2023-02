Pd | Boccia | creduto in ' folle' underdog | sarà magnete fronte alternativo a destra **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "La seconda volta che ci siamo parlati mi ha detto: 'si inizia da zero ma guarda che vinciamo eh, io non lo faccio mica per partecipare'. Io le risposi: 'bé, sei abbastanza matta per farlo'. Per uno come me, sempre controcorrente, appoggiarla è stato inevitabile: lei è l', una forza della natura, rappresenta tutto quel che serve al Pd, la sinistra del futuro. Lei serve al Pd come il pane: va dritta, è radicale, netta, ed è in grado di arrivare alle nuove generazioni, è un gancio straordinario per i ragazzi di oggi, per i 20enni". Lo dice all'Adnkronos il senatore dem Francesco, commentando la vittoria alle primarie dem di Elly Schlein ed escludendo "categoricamente possibili scissioni". Con la sua guida "si batte la, si punta a diventare primo partito già alle prossime europee", nel ...