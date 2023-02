Pd | area Bonaccini avverte | “Ora dipende tutto da Schlein”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il day after è fatto di ovvia delusione, forte preoccupazione e attesa. Così la raccontano all’Adnkronos dalle parti del fronte che nelle primarie Pd ha sostenuto Stefano. Ovvero l’che fa capo a Lorenzo Guerini, parte dei dirigenti dem da Brando Benifei in Europa alle due capogruppo, l’ampio schieramento di sindaci e amministratori che vedeva il ‘salto’ verso il nazionale a portata ed invece è stato sconfitto. “Orada lei”, la neo segretaria Ellyè il mantra di queste ore. E il sottotesto è “da lei” se riuscirà a tenere il partito unito. “La preoccupazione è forte, il rischio di un’emorragia di dirigenti ed elettori è concreto”, si spiega. Un nome ‘storico’ dei dem, per dire, ha già annunciato l’addio, ovvero Beppe Fioroni. ...

Il day after è fatto di ovvia delusione, forte preoccupazione e attesa. Così la raccontano all'Adnkronos dalle parti del fronte che ha sostenuto Stefano. Ovvero l'che fa capo a Lorenzo Guerini, parte dei dirigenti dem da Brando Benifei in Europa alle due capogruppo, l'ampio schieramento di sindaci e amministratori che vedeva il 'salto' ......eletti inArticolo uno. Gli equilibri interni C'è poi il fatto che, per la prima volta, il voto dei circoli è stato sconfessato dall'investitura popolare: tra gli iscritti al partito...

