Pd alla Schlein: ha vinto la borghesia radical chic (Di lunedì 27 febbraio 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Primarie Pd, ha vinto Elly Schlein, colpo di scena, e parte subito con il "piede giusto": la strage in mare ce l'ha sulla coscienza questo governo. Annamo bene! 05:48 Parola ai commensali. Grazie per tutte le vostre donazioni! 06:40 Repubblica in visibilio: "Si è rotto il soffitto di critallo". A parte la frase fatta della minchia, ma evidentemente la Meloni non valeva. Geniale il Giornale: Il Pd si chiude in salotto. 10:03 La Stampa intervista, tanto per cambiare, Maurizio Landini: "Facciamo la settimana lavorativa di quattro giorni". Sì certo! 13:20 Tragedia Crotone, purtroppo continua a salire la conta dei migranti morti in mare. 15:38 Politica, il ministro Lollobrigida apre il Messaggero su violenza mentre Sallusti parla ...

