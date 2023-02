Patto stabilità, Dombrovskis: più "controllo dinamico" sui conti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con la revisione delle regole del Patto di stabilità e di crescita, la Commissione europea punta a che tutti i paesi dell'area euro raggiungano "posizioni di bilancio sostenibili", utilizzando una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con la revisione delle regole deldie di crescita, la Commissione europea punta a che tutti i paesi dell'area euro raggiungano "posizioni di bilancio sostenibili", utilizzando una ...

