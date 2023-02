Pattinaggio artistico, il calendario dei Mondiali Junior: date ed orari dei 5 azzurrini a Calgary (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si terranno dall’1 a 4 marzo i Mondiali Junior 2023 di Pattinaggio artistico: alla Winsport Arena del Canada Olympic Park di Calgary anche l’Italia sarà protagonista con tre individualisti ed una coppia, andando alla ricerca di grandi riscontri. Nell’individuale maschile fari puntati su Nikolaj Memola (Icelab), vincitore in stagione alle Finali del Grand Prix di Torino e medaglia di bronzo alle Universiadi, e Raffaele Francesco Zich (Ice Club Torino), classe 2006 che quest’anno ha chiuso al terzo posto nella tappa di Danzica dello Junior Grand Prix. Nell’individuale femminile sarà in gara Anna Pezzetta (Young Goose Academy), fresca del secondo posto raggiunto all’European Youth Olympic Festival: i tre individualisti azzurri sono tutti alla seconda partecipazione alla rassegna iridata ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si terranno dall’1 a 4 marzo i2023 di: alla Winsport Arena del Canada Olympic Park dianche l’Italia sarà protagonista con tre individualisti ed una coppia, andando alla ricerca di grandi riscontri. Nell’individuale maschile fari puntati su Nikolaj Memola (Icelab), vincitore in stagione alle Finali del Grand Prix di Torino e medaglia di bronzo alle Universiadi, e Raffaele Francesco Zich (Ice Club Torino), classe 2006 che quest’anno ha chiuso al terzo posto nella tappa di Danzica delloGrand Prix. Nell’individuale femminile sarà in gara Anna Pezzetta (Young Goose Academy), fresca del secondo posto raggiunto all’European Youth Olympic Festival: i tre individualisti azzurri sono tutti alla seconda partecipazione alla rassegna iridata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_rimini : Gli atleti della Nazionale di pattinaggio artistico in ritiro nella Perla Verde con il ct Fabio Hollan - PicenoTime : Pattinaggio artistico: Diavoli Verde Rosa super alla Fase 1 dei Campionati Nazionali Uisp - quellaconlam : RT @LaGrevia: Di pattinaggio artistico: seduta dal divano di casa mentre mangio un hamburger e penso di tornare ad allenarmi lunedì dopo 2… - burninginredxx : RT @LaGrevia: Di pattinaggio artistico: seduta dal divano di casa mentre mangio un hamburger e penso di tornare ad allenarmi lunedì dopo 2… - heizsh_ : so UNA (1) una cosa di sunghoon e letteralmente nient altro ed è abbastanza per farmi impazzire che cazzk vuol dire… -