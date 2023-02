Passaro-M.Ymer in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francesco Passaro affronterà Mikael Ymer nel primo turno dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il giovane azzurro non sta vivendo un buon inizio di stagione sul veloce, superficie sulla quale deve ancora crescere tanto. Inoltre avere la top-100 ormai da diversi mesi a portata di mano ma ancora mai raggiunta sta probabilmente rappresentando uno scoglio a livello mentale piuttosto pesante. Qui a Dubai è venuta in aiuto la sorte, che gli ha permesso di entrare in tabellone come lucky loser e con un match ovviamente difficile e in cui parte sfavorito, ma nel quale potrebbe scendere in campo magari con la testa più leggera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Passaro e M.Ymer scenderanno in campo durante la giornata di ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Francescoaffronterà Mikaelnel primo turno dell’ATP 500 di, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il giovane azzurro non sta vivendo un buon inizio di stagione sul veloce, superficie sulla quale deve ancora crescere tanto. Inoltre avere la top-100 ormai da diversi mesi a portata di mano ma ancora mai raggiunta sta probabilmente rappresentando uno scoglio a livello mentale piuttosto pesante. Qui aè venuta in aiuto la sorte, che gli ha permesso di entrare in tabellone come lucky loser e con un match ovviamente difficile e in cui parte sfavorito, ma nel quale potrebbe scendere in campo magari con la testa più leggera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe M.scenderanno in campo durante la giornata di ...

