Parma Vs Pisa: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Scontro determinante in chiave playoff visto che i toscani sono al sesto posto con un solo punto di vantaggio sugli emiliani. Parma Vs Pisa si giocherà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Tardini. Parma VS Pisa: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù sono reduci dalla vittoria sul campo della capolista Frosinone, ma peccano ancora di continuità soprattutto tra le mura amiche dove hanno incassato 4 sconfitte negli ultimi 5 incontri. Tuttavia, vista la rosa di qualità, il ritorno in massima serie resta alla portata. Dopo un inizio molto difficile, i toscani con il ritorno di mister D'Angelo si sono ripresi alla grande entrando nella lotta per accedere ai playoff. Nelle ultime tre ...

