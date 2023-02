Parma-Pisa martedì 28 febbraio 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici D’Angelo con due squalificati | Pecchia perde Estevez

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdematch : ???? | Serie B Matchs de 20h30 : Cosenza - Reggina Palermo - Ternana Parma - Pisa - sportli26181512 : Parma-Pisa, le formazioni ufficiali: la scelta su Buffon, c'è Morutan: PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio,… - TuttoPisa : Le formazioni ufficiali di Parma-Pisa - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Parma-#Pisa: #SerieB 2022/2023 - sportli26181512 : Serie B: LIVE alle 20:30 Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa: Turno infrasettimanale per la Serie B, il 2… -

Il turno infrasettimanale si apre questa sera con tre anticipi: ilospita il, il Palermo la Ternana. La Reggina impegnata nel derby calabrese con il Cosenza. Domani le altre sette sfide in programma di questo 27esimo turno. Stasera gare in diretta alle 20.Commenta per primo Turno infrasettimanale per la Serie B, il 27esimo , che si apre con tre anticipi. In campo Cosenza - Reggina, Palermo - Ternana e. Riflettori puntati soprattutto sul derby calabrese con due squadre dagli obiettivi opposti. Vuole continuità il Palermo che affronta una Ternana in grosse ambasce societarie, mentre ...Il quadro della 27/a giornata ( RISULTATI E CLASSIFICHE ) Cosenza - Reggina ore 20.30 Palermo - TernanaBari - Venezia mercoledì ore 20.30 Benevento - Südtirol Cagliari - Genoa ...

Il 27° turno del campionato di Serie B prenderà il proprio via nella serata di martedì 28 febbraio, quando uno delle tre sfide d’anticipo si disputerà allo stadio Tardini: Parma-Pisa è scontro diretto ...Serie B 2022/2023, 27a giornata. Le ultime notizie sulla partita Parma-Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.