"Parliamoci chiaro, chi non amava Costanzo...". La rivelazione di Enrico Mentana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il mondo della televisione, del giornalismo e della cultura italiana in generale è stato scosso dalla morte di Maurizio Costanzo e nel weekend gli omaggi e i ricordi di vita di amici, colleghi e ammiratori sono piovuti incessantemente e a giusta causa. Tra questi, uno dei più illustri è quello di Enrico Mentana, direttore del TgLa7, rivolto all'ormai ex-fondatore del Maurizio Costanzo Show in qualità di ospite in collegamento per il programma di Massimo Giletti, Non è L'Arena, per dare conto dell'esito delle primarie del Pd. Queste le parole di Mentana: "Parliamoci chiaro, a noi spetta come giornalisti di raccontare al pubblico che li conosce meno tutte quelle persone che scompaiono o che emergono da una minore notorietà. Costanzo lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il mondo della televisione, del giornalismo e della cultura italiana in generale è stato scosso dalla morte di Maurizioe nel weekend gli omaggi e i ricordi di vita di amici, colleghi e ammiratori sono piovuti incessantemente e a giusta causa. Tra questi, uno dei più illustri è quello di, direttore del TgLa7, rivolto all'ormai ex-fondatore del MaurizioShow in qualità di ospite in collegamento per il programma di Massimo Giletti, Non è L'Arena, per dare conto dell'esito delle primarie del Pd. Queste le parole di: ", a noi spetta come giornalisti di raccontare al pubblico che li conosce meno tutte quelle persone che scompaiono o che emergono da una minore notorietà.lo ...

