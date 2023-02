Parkampus | il campus urbano | green e tecnologico festeggia il suo primo compleanno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Riqualificare un luogo pubblico attraverso finanziamenti privati, creando un boscoad autonomia energetica, che sia incubatore d’impresa, polocon una scuola di robotica per bambini, un’area food, parco giochi, outdoor fitness e un’area dedicata alle discipline olistiche. Tutto questo è, a Pomigliano D’Arco, un ambizioso progetto ideato e realizzato da Nextra Group, che a marzoil suoanno di vita. “L’idea nasce nel 2018 – racconta Francesco Spinosa, Direttore operativo di Nextra Group – quando fummo convocati dalla precedente amministrazione comunale per una manifestazione di interesse nei confronti del parcodella città, per il quale mancava una visione d’assieme e le vetrate erano state completamente abbandonate. Nextra Group ...