Parcheggio auto: si può bloccare il posto a piedi? Sentenza a sorpresa della Cassazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si può “occupare” un Parcheggio per prenotarlo mentre l’automobilista che ci accompagna fa manovra? La risposta vi stupirà. Alzi la mano chi, dopo aver trovato un posticino in un Parcheggio affollato, temendo di vederselo soffiare non ha mai chiesto a qualcuno di scendere e “prenotarlo”, occupando lo spazio delimitato dalle strisce bianche o blu. In città come Roma o Milano (ma non solo), dove parcheggiare l’auto è spesso un’impresa, questa prassi regna sovrana. La Sentenza della Cassazione fa chiarezza sulle norme relative al Parcheggio auto – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Dopo l’ennesima lite tra automobilisti sul Parcheggio “mio” o “tuo”, però, è toccato niente meno che alla Corte di ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si può “occupare” unper prenotarlo mentre l’mobilista che ci accompagna fa manovra? La risposta vi stupirà. Alzi la mano chi, dopo aver trovato un posticino in unaffollato, temendo di vederselo soffiare non ha mai chiesto a qualcuno di scendere e “prenotarlo”, occupando lo spazio delimitato dalle strisce bianche o blu. In città come Roma o Milano (ma non solo), dove parcheggiare l’è spesso un’impresa, questa prassi regna sovrana. Lafa chiarezza sulle norme relative al– AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Dopo l’ennesima lite tramobilisti sul“mio” o “tuo”, però, è toccato niente meno che alla Corte di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantalianInter : #Caressa buonasera. Mi sorge un dubbio. Ma se io parcheggio l’auto di sera, fino a quando non la riprendo al mattin… - LaGrevia : Faccio una fatica a chiedere aiuto anche per le cose banali livello: ho la macchina al parcheggio collegato da nave… - Laura6976 : Ci sono troppe auto per i parcheggi disponibili. Cose che se cammini per strada vieni chiamata da chi è in auto per… - di_partenope : 'L'auto, da quando la parcheggio a quando la riprendo, in possesso di chi è?' Caressa per la serie: 'cagati pure s… - GianluciaT : RT @Wendy65872240: Strisce blu a #Milano , il parcheggio in periferia si pagherà come in centro: dall'estate #ticket fino alle 19. Sala è a… -