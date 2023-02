PARAMOUNT + MARZO 2023: MAJOR OF KINGSTOWN 2, THE ENGLISH CON EMILY BLUNT, RABBIT HOLE, TRANSFORMERS: EARTHSPARK (Di lunedì 27 febbraio 2023) Appuntamento con le novità del mese di PARAMOUNT+. Vediamo cosa ha preparato la nuovissima piattaforma streaming per MARZO 2023, e se vi siete persi le novità di Netflix e Disney Plus le trovate QUI e QUI. Sarà un MARZO meno ricco di novità rispetto allo scoppiettante scorso febbraio per PARAMOUNT +, ma non per questo meno interessante. Segnaliamo tra le varie le seconde stagioni delle attese e osannate serie Mayor of KINGSTOWN e Jellowjackets, le nuove serie The ENGLISH con protagonista tra gli altri EMILY BLUNT e RABBIT HOLE. Spazio anche per i più piccoli con i nuovi episodi della serie animata TRANSFORMERS: EARTHSPARK e il film d’animazione Taddeo L’esploratore e ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 febbraio 2023) Appuntamento con le novità del mese di+. Vediamo cosa ha preparato la nuovissima piattaforma streaming per, e se vi siete persi le novità di Netflix e Disney Plus le trovate QUI e QUI. Sarà unmeno ricco di novità rispetto allo scoppiettante scorso febbraio per+, ma non per questo meno interessante. Segnaliamo tra le varie le seconde stagioni delle attese e osannate serie Mayor ofe Jellowjackets, le nuove serie Thecon protagonista tra gli altri. Spazio anche per i più piccoli con i nuovi episodi della serie animatae il film d’animazione Taddeo L’esploratore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedCapes_it : Paramount+ – Tutte le novità in arrivo a Marzo 2023 - SMSNEWSOFFICIAL : #theenglish la nuova serie originale interpretata da #EmilyBlunt che sarà disponibile su @paramountplus a partire… - MontiFrancy82 : #theenglish la nuova serie originale interpretata da #EmilyBlunt che sarà disponibile su @paramountplus a partire… - SMSNEWSOFFICIAL : THE ENGLISH, la nuova serie originale interpretata da Emily Blunt che sarà disponibile su Paramount +, a partire da… - bellicapelli15 : Paramount+ le novità di Marzo 2023: Yellowjackets 2, Rabbit Hole, The English -