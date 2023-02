Parabola comunista | da Togliatti al* segretari* Elly Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Binario, triste e solitario… Il binario, al netto del microblading, sarebbe Stefano Bonaccini, la non binaria è, la segretaria che ricorda una marca sanitaria: la cintura della dottor*, fino a ieri neanche tesserata, oggi a capo del Pd: polvere di stelle rosse, sono i prodigi della tragedia di un partito ridicolo. Se si pensa che, come ultimo atto, il predecessore, Enrico Letta, è andato a votare: la scheda non gli andava giù nell’urna, lui che provava con dei colpetti, tic tic, ha fallito fino alla fine. Ed è sorta la stellina rossa all’Emmenthal, la underdogga che nessuno aspettava: dev’essere l’effetto zainetto, l’aveva perso in treno, stellina, da Verona a Milano, con l’appello a farlo rendere “trovabile”, puro slang sardinista, gli elettori alle primarie si sono inteneriti e, due euro uno, due euro l’altro, ...